Nato: Stoltenberg, nessuna minaccia imminente da Russia contro alleati (2)

- "Lo abbiamo fatto dispiegando più truppe da combattimento nella parte orientale dell'Alleanza, aumentando ulteriormente i nostri investimenti nella difesa e facendo anche più esercitazioni. Alla fine di questa settimana inizierà la grande esercitazione che sarà la più grande degli ultimi decenni per la Nato (Steadfast Defender), con la partecipazione di 90 mila membri del personale e soldati", ha poi continuato Stoltenberg. "Facciamo tutto questo per assicurarci di avere la prontezza, la preparazione e le forze in campo per eliminare qualsiasi margine di errore di calcolo o di incomprensione a Mosca circa la nostra disponibilità a proteggere ogni centimetro del territorio della Nato. E finché lo faremo non ci sarà alcun attacco contro il territorio della Nato", ha concluso. (Beb)