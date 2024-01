Governo: Mulè (FI), altro che "amichettismo", prima c'erano compagni di scuola e di partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "Le accuse che arrivano dall'opposizione sulla presunta occupazione di posti di potere sono risibili. Non è necessaria una commissione parlamentare d'inchiesta per accertare casi eclatanti: basta tornare a tempi recenti e recentissimi per individuare figure che non si distinguevano per curriculum o per capacità ma per amichettismo". Lo dice Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia nel corso della trasmissione "Omnibus" su la7. "Mi riferisco ai 5stelle e al Pd: nel primo caso - chiarisce Mulè - abbiamo avuto addirittura compagni di scuola proiettati all'interno dei cda delle grandi aziende pubbliche forse come ricompensa per aver passato i compiti in classe e nel caso del Pd di una ristretta cerchia di compagni di partito in posizioni di vertice nelle società partecipate dallo Stato". "Adesso, bisogna essere franchi ed evitare ipocrisie: esiste lo spoil system, che attribuisce a un nuovo governo la responsabilità di affidare incarichi a soggetti di cui quel governo si fida: questo non mi scandalizza perché è normale, mi scandalizza la meraviglia di molti smemorati che si meravigliano per questo. È nel diritto di chi governa che vuole dimostrare di saper governare ricorrere alle figure che ritiene più opportune nei posti giusti". "Dopo di che la verifica è semplice: si fa in base ai risultati. Se l'incapacità è manifesta si vedrà e si opereranno scelte differenti. E sul direttore del Teatro di Roma parla, e bene, il suo curriculum. Così come è successo in precedenza per la Biennale di Venezia o il Maxxi di Roma", conclude il parlamentare di Forza Italia. (Rin)