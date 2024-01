Omicidio Mastropietro: presidio davanti Cassazione a Roma, striscione "Giustizia per Pamela"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giustizia per Pamela Mastropietro": la scritta rossa su uno striscione bianca campeggia davanti alla corte di cassazione a Roma dove oggi è attesa la sentenza per l'uccisione della 19enne romana violentata e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018 a Pollenza in provincia di Macerata. La madre della giovane, Alessandra Verni, insieme ad amici e familiari ha lottato in questi anni per chiedere giustizia e "stamattina mi aspetto di sentir pronunciare la parola ergastolo, dopo tre gradi di giudizio in cui è stata confermata la violenza e tutto lo schifo che è stato fatto sul corpo di mia figlia, io oggi mi aspetto che i giudici pronuncino ergastolo". In piazza, davanti alla cassazione, stamattina è atteso anche Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela Orlandi, la giovane cittadina del Vaticano scomparsa misteriosamente nel 1983. Pochi minuti fa la madre di Pamela è entrata nel palazzo della corte di Cassazione per seguire il dibattimento. (segue) (Rer)