Gaza: ministro Esteri spagnolo, stragrande maggioranza comunità internazionale a favore soluzione a due Stati

- La "stragrande maggioranza" della comunità internazionale ritiene che per una pace definitiva in Medio Oriente ci sia solo una risposta: il riconoscimento di uno Stato palestinese, ma Israele "non rende le cose facili" per questa soluzione. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, in un'intervista a "Cadena Ser", ammettendo che è "molto complicato" optare per questa soluzione quando c'è una parte, Tel Aviv, che si rifiuta di accettarla. "La speranza del popolo palestinese è intrecciata con la sicurezza di Israele, perché entrambi i popoli hanno lo stesso diritto alla pace e a uno Stato", ha sottolineato il capo della diplomazia di Madrid. "Non tutta l'Ue è sulla stessa linea, ma siamo molto più vicini ad avere una voce comune rispetto a ottobre", ha aggiunto Albares. Il ministro ha dichiarato che l'Ue non ha bisogno di "riconoscere in blocco" lo Stato palestinese e la Spagna "potrebbe farlo quando vuole". Tuttavia, l'esecutivo di Pedro Sanchez "preferisce aspettare per cercare il consenso e il peso della decisione come gruppo". "Lo sforzo della Spagna sarà quello di risolvere il conflitto di Gaza molto prima delle elezioni statunitensi", ha assicurato Albares. (Spm)