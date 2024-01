Italia-Paesi Bassi: il 25 gennaio visita ad azienda recupero affinazione metalli Refimet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 25 gennaio (dalle ore 14:30) è in programma una visita all'azienda di recupero e affinazione dei metalli Refimet, alla presenza di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia e di Mascha Baak, console generale dei Paesi Bassi a Milano. Saranno presenti inoltre Reinhardt Smit, co-fondatore di Closing the Loop e Alberto Tosoni, amministratore delegato e fondatore di Refimet. Lo riferisce un comunicato stampa. L'azienda Closing the Loop organizza la raccolta di rifiuti elettronici da Nigeria, Ghana e Camerun, garantendo un prezzo equo per l’acquisto dei telefoni cellulari e i computer portatili dismessi. I rifiuti vengono lavorati dall’azienda specializzata italiana Refimet che recupera e valorizza i metalli recuperabili contenutivi come oro, argento, rame e palladio nel modo più sostenibile possibile. Si tratta probabilmente del caso più concreto di economia circolare in un contesto di cooperazione internazionale al momento. Il progetto è inoltre un esempio di recupero di materie prime preziose (e rare), tema di assoluta attualità, soprattutto in Europa. Un modello che anticipa alcuni obiettivi chiave contenuti nel regolamento europeo sulle materie prime critiche che stabilisce che l'Unione Europea dovrà raggiungere la capacità di trasformare il 40 per cento e di riciclare il 25 per cento del proprio consumo annuo di materie prime strategiche entro il 2030 con l'obiettivo di mitigare gli effetti della domanda e diversificare le fonti di approvvigionamento. Obbiettivo non secondario è inoltre garantire un compenso equo ai partner africani e contribuire alla riduzione dei rifiuti elettronici nel continente. (segue) (Com)