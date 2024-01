Italia-Paesi Bassi: il 25 gennaio visita ad azienda recupero affinazione metalli Refimet (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con sede ad Amsterdam, Closing the Loop ha ideato un modello di business che mira a un approvvigionamento più sostenibile di alcuni beni di consumo grazie a un sistema di compensazione sull’acquisto di nuovi prodotti, alla riduzione dei rifiuti elettronici in Africa e al recupero di materiali di valore che altrimenti andrebbero sprecati. Ecomet Refining, di cui Refimet fa parte, è stata fondata nel 2012 a Spino d'Adda (CR) con l'obiettivo di recuperare e raffinare i metalli preziosi presenti nei sottoprodotti, negli scarti e nei rifiuti orafi, odontoiatrici, industriali e nei rifiuti. L'azienda è leader nel settore e riesce a recuperare e valorizzare ben il 99,9 per cento dei metalli dai rifiuti trattati. (Com)