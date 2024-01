Migranti: Tunisia, morti due adolescenti nascosti in una cella frigorifera in nave diretta in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro adolescenti tunisini sono stati ritrovati ieri mattina nella cella frigorifera di una nave in partenza per l'Europa. Lo ha annunciato il direttore regionale della Protezione civile di Tunisi, Mounir Rayani, parlando ai microfoni dell'emittente locale "Attessia tv". I giovani, di età compresa tra i 15 e i 16 anni, hanno tentato di varcare illegalmente le frontiere e si sono nascosti nella cella frigorifera della nave. Sono stati scoperti prima che questa salpasse e sono stati curati dai medici perché erano in condizioni critiche. "Hanno trascorso tutti quasi otto ore nella cella frigorifera, dove sono stati trovati in stato di assideramento e due giovani, di sedici anni, non sono sopravvissuti", ha detto il funzionario. (Tut)