Palermo: dieci ordinanze di custodia cautelare per traffico droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le investigazioni hanno consentito di documentare come al vertice del sodalizio vi fossero persone contigui al mandamento mafioso di Porta Nuova, che si occupavano di importare a Palermo, tramite diversificati canali di rifornimento, partite di narcotici da immettere nelle piazze di spaccio del quartiere “Vucciria”; registrare l’intensa e quotidiana attività di spaccio di sostanze stupefacenti - che venivano indicate come “macchina” o “birra” – svolta nel cuore della movida palermitana; evidenziare le modalità di commercializzazione e vendita del narcotico, mediante la predisposizione di turni di lavoro, il controllo monopolistico delle piazze di spaccio e, persino, l’utilizzo di un unico dispositivo telefonico nella disponibilità dei vari pusher; rilevare numerosissime cessioni di stupefacente, riscontrate anche con 3 arresti in flagranza e con il contestuale sequestro di crack e cocaina; individuare e smantellare diverse basi logistiche destinate all’occultamento e alla suddivisione in dosi delle sostanze stupefacenti. (Rin)