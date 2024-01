Nigeria-Usa: ministro Esteri Tuggar, con Blinken parleremo di come rafforzare istituzioni democratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nigeria vuole lavorare con gli Stati Uniti per proteggere gli “ideali democratici” nella regione, un tema che sarà discusso durante la visita del segretario di Stato Usa Antony Blinken. Lo ha detto il ministro degli Esteri Yusuf Maitama Tuggar al quotidiano britannico "Financial Times". Tuggar ha detto che quando incontrerà Blinken ad Abuja, discuterà delle modalità per "incarnare il sostegno agli ideali democratici, nonché dell'importanza di rafforzare le istituzioni democratiche nella regione". Secondo il ministro degli Esteri nigeriano, è estremamente importante che alla questione del terrorismo “non venga garantita maggiore attenzione rispetto al rafforzamento delle norme democratiche”. In precedenza, il Dipartimento di Stato Usa ha annunciato che Blinken visiterà i Paesi africani di Capo Verde, Costa d'Avorio, Nigeria e Angola dal 21 al 26 gennaio. (Rel)