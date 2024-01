Germania-Cina: ministra Esteri Baerbock, non dobbiamo essere ingenui con Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non deve essere “ingenua” nei rapporti con la Cina e “una politica estera fondata sui valori non è certamente un lusso superfluo”. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, all'Incontro sull'economia 2024 che il quotidiano “Die Welt” ha organizzato ieri a Berlino. L'esponente del governo federale ha aggiunto che, “per certi aspetti”, la Germania dipende dalla Cina. Tuttavia, “se si guarda nel dettaglio, ci si rende conto che esistono mercati alternativi per quasi tutte le materie prime”. Baerbock ha quindi evidenziato che non è economicamente conveniente mettere da parte i propri valori a causa degli interessi economici. Secondo l'esponente dei Verdi, infine, “il nucleo dei valori e della buona politica è l’onestà, motivo per cui dobbiamo parlarne apertamente, soprattutto nei Paesi di cui non condividiamo i valori”. (Geb)