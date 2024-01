Regno Unito: vescovo di Gloucester contro accordo con Ruanda, governo garantisca che è Paese sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I richiedenti asilo non saranno al sicuro in Ruanda semplicemente a causa di “pochi fogli di carta” contenuti in un trattato. Lo ha affermato il reverendo della Chiesa d’Inghilterra Rachel Treweek, vescovo di Gloucester, una degli esponenti della Camera dei Lord che ieri ha sostenuto una mozione senza precedenti che chiede al governo di ritardare la ratifica del Trattato sul ricollocamento dei richiedenti asilo in Ruanda sino a quando non verrà dimostrato che lo Stato africano è considerabile un Paese sicuro. La mozione non è vincolante per il governo, ma il fatto che abbia ricevuto 214 voti favorevoli è un segnale della dura battaglia che il governo dovrà affrontare nei prossimi due mesi per ottenere l’approvazione della legge alla Camera dei Lord. Treweek ha affermato che è un fatto “straordinario” che il governo chieda al Parlamento di ritenere il Ruanda un Paese sicuro sulla base di un unico trattato che, secondo l’esecutivo, risponde a tutte le preoccupazioni espresse dalla Corte suprema britannica. (segue) (Rel)