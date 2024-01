Regno Unito: vescovo di Gloucester contro accordo con Ruanda, governo garantisca che è Paese sicuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta corte, infatti, aveva dichiarato illegale il primo accordo siglato fra Londra e Kigali e, per questo motivo, il governo guidato dal premier Rishi Sunak ha adottato alcune misure che correggerebbero alcuni difetti. “Se il Parlamento procedesse e sostituisse effettivamente il suo giudizio a quello della Corte suprema, mi chiederei dove si colloca il principio costituzionale della separazione dei poteri. E quale precedente è questa impostazione”, ha detto il vescovo. “Il ruolo del governo è sì quello di creare leggi, ma non di creare ingiustizie”, ha proseguito Treweek, secondo la quale “se il governo è così fiducioso che gli obblighi del trattato imposti al Ruanda garantiranno che la nostra partnership casuale sia legale, perché non esporre nuovamente questo caso davanti alla magistratura?”. (Rel)