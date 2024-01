Germania: Wagenknecht (Bsw), Afd è così forte perché la politica è catastrofica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito nazioonalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) è “così forte perché la politica a Berlino è catastrofica”, non perché “all’improvviso vi sono tanti elettori con opinioni di destra radicale”. È quanto dichiarato da Sahra Wagenknecht, fondatrice e copresidente con Amira Mohamed Ali della formazione di estrema sinistra Alleanza Sahra Wagenknecht - Per la ragione e la giustizia (Bsw). Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, l'ex esponente dei post-comunisti di La Sinistra ha aggiunto che il governo federale è “responsabile” dell'avanzata di Afd nei sondaggi, perché “fa indignare le persone con la sua incompetenza, freddezza e politica clientelare”. Secondo la copresidente del Bsw, è “pura ipocrisia” quella dei politici delle forze di maggioranza che partecipano alle dimostrazioni contro Afd e l'estrema destra, perché “essenzialmente stanno manifestando contro se stessi, contro i frutti della loro politica”. All'opposizione al Bundestag, Afd è classificata dal 2021 come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)