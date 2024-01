Israele: ex premier Barak contro Netanyahu, “nel nome di Dio, vattene”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele si ritroverà ad “affondare nel fango di Gaza per gli anni a venire” se il primo ministro Benjamin Netanyahu manterrà la sua fragile presa sul potere. Lo ha detto l’ex primo ministro israeliano, Ehud Barak, in un’intervista al quotidiano britannico “The Telegraph” durante la quale ha lanciato un accorato appello nei confronti di Netanyahu: “Nel nome di Dio, vattene”. Esprimendo la sua ferma condanna nei confronti dell’attuale esecutivo, Barak ha invitato Netanyahu a dimettersi. L’ex premier ha affermato che sta scadendo il tempo per Israele di districarsi da un conflitto che – secondo gli standard abituali– è già durato troppo a lungo, superando i 100 giorni. “Israele non può annunciare la vittoria senza distruggere l’esercito e le capacità di governo di Hamas (il movimento islamista palestinese che controlla Gaza). Ma per vincere, Hamas deve limitarsi solo sopravvivere. E anche se Israele uccidesse Sinwar (Yahya Sinwar, il leader di Hamas), loro sopravviverebbero comunque”, ha detto Barak, aggiungendo: “L’unico modo (per uscire dal conflitto) è organizzare immediatamente le elezioni”. Netanyahu, ha proseguito, è sostenuto da ministri di estrema destra che Barak ha paragonato in modo sprezzante come ai “Proud Boys”, gruppo di facinorosi che presero d’assalto il Campidoglio, a Washington, tre anni fa. (Rel)