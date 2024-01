Corea del Sud: incendio danneggia 227 negozi nell'ovest del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio divampato in un quartiere commerciale tradizionale a Seocheon-gun, nella provincia sudcoreana occidentale di Chungcheong Meridionale, ha danneggiato 227 negozi, senza causare fortunatamente alcuna vittima. Lo hanno riferito le autorità locali, secondo cui l'incendio è divampato attorno alle 23:08 di ieri in una sezione del mercato, che si trova in una località circa 165 chilometri a sud di Seul. Per domare le fiamme sono intervenuti 361 vigili del fuoco. (Git)