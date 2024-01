Sri Lanka: banca centrale lascia tassi di interesse invariati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale singalese ha abbassato i tassi di interesse di 650 punti base l'anno scorso, mentre l'economia dello Sri Lanka iniziava una dolorosa ripresa dalla sua peggiore crisi finanziaria in oltre sette decenni, aiutata da un salvataggio del Fondo monetario internazionale (Fmi). Miglioramenti nell'economia devono tradursi in migliori condizioni di vita per gli abitanti dello Sri Lanka, ha dichiarato il Fondo la scorsa settimana al termine di una visita tecnica nel Paese. (segue) (Inn)