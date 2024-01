Sri Lanka: banca centrale lascia tassi di interesse invariati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio del 2024, la nazione insulare ha aumentato l'imposta sul valore aggiunto (Iva) al 18 per cento dal 15 per cento, in linea con gli obiettivi del programma quadriennale da 2,9 miliardi di dollari del Fondo monetario. Ciò potrebbe innescare un nuovo aumento del tasso di inflazione chiave dello Sri Lanka, che si era ridotto al 4 per cento alla fine del 2023 da un massimo del 70 per cento nel settembre 2022. La banca centrale prevede che l'aumento dell'Iva aggiungerà 2 punti percentuali al tasso di inflazione, mentre gli analisti prevedono che aggiungerà fino a 4 punti percentuali. (Inn)