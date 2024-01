Regno Unito: Starmer, conservatori cercano di impedire "risveglio culturale" nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito laborista britannico Keir Starmer ha condannato gli attacchi in stile “maccartiano” dei conservatori contro le istituzioni culturali del Regno Unito e ha promesso di porre fine ad anni di lotte divisive se dovesse vincere le prossime elezioni generali. Starmer, come riferisce il quotidiano “The Independent”, ha attaccato il partito del premier Rishi Sunak per aver “fatto la guerra” a organizzazioni benefiche come la Royal National Lifeboat Institution, il National Trust e il Trussell Trust, affermando che la “retorica dei conservatori ha “contribuito a demonizzarle”. Secondo Starmer, i conservatori “sembrano decisi a sabotare la società civile per salvarsi la pelle”. Il leader laborista ha chiesto di ripristinare il rapporto del governo con il settore della beneficenza. (Rel)