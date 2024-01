Cina: frana nello Yunnan, stanziati 7 milioni di dollari per operazioni di ricerca e soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministeri per la Gestione delle emergenze e delle Finanze della Cina hanno stanziato circa sette milioni di dollari per contribuire alle operazioni di ricerca e salvataggio in corso nella provincia meridionale dello Yunnan, colpita ieri da una frana che ha provocato un bilancio di 12 vittime. Lo smottamento si è verificato nel remoto villaggio di Liangshui, contea di Zhenxiong, intorno alle 6 (le 23 in Italia). (Cip)