Regno Unito: Ong, oltre 2 milioni di persone rischiano di restare senza gas e luce quest’inverno

- Secondo l’Ong Citizens Advice, oltre 2 milioni di persone in tutto il Regno Unito rimarranno senza gas ed elettricità nel periodo invernale perché non possono permettersi di ricaricare i contatori prepagati. L'organizzazione benefica, secondo quanto riferisce il quotidiano britannico “The Guardian”, ha dichiarato di aver effettuato la stima per quello che dovrebbe essere l'inverno più impegnativo di sempre dopo che l'anno scorso 1,7 milioni di persone sono state disconnesse almeno una volta al mese. Circa 800 mila persone sono rimaste per più di 24 ore senza gas ed elettricità, senza poter preparare un pasto caldo o fare una doccia calda, perché non potevano permettersi di effettuare la ricarica del contatore. Inoltre, più di 5 milioni di persone che ricevono la fattura dal proprio fornitore sono indebitate, il che le espone al rischio di recupero crediti o a installare un contatore con pagamento anticipato.(Rel)