Ucraina: sindaco di Kiev, dieci feriti e una vittima a causa di attacco russo

- L'attacco russo lanciato questa mattina contro la città di Kiev ha causato una vittima e almeno 10 feriti. Lo ha reso noto su Telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. "Attualmente nove persone hanno riportato ferite nei distretti di Solomensky e Svyatoshinsky della capitale a seguito dell'attacco mattutino del nemico. Otto persone sono state ricoverate in ospedale", si legge nel messaggio. Klitschko ha aggiunto che un'alta persona è rimasta ferita nel distretto di Pechersky, dove l'attacco ha colpito un edificio non residenziale. "I servizi di emergenza sono impegnate nelle attività per estinguere il rogo", ha aggiunto il sindaco. In precedenza, l'amministrazione municipale di Kiev ha riferito che una donna è morta a causa del bombardamento. Inoltre, la polizia locale ha affermato sul suo canale Telegram che infrastrutture civili, condomini e autovetture sono state danneggiate in tre distretti della città. Il portavoce dell'amministrazione di Kiev, Mykhailo Shamanov, ha precisato che le forze russe hanno utilizzato prima i missili da crociera e poi quelli balistici. (Kiu)