Ue: "Handelsblatt", prende forma la Strategia per la sicurezza economica

- La Strategia per la sicurezza economica dell'Ue "prende forma". È quanto riferisce il quotidiano "Handelsblatt", aggiungendo di aver visionato "diverse proposte" della Commissione europea per "stimolare lo sviluppo di tecnologie critiche e impedire la fuga di conoscenze verso rivali di sistema come la Cina". Nei documenti, che verranno presentati dall'esecutivo dell'Ue nella giornata di domani 24 gennaio, si prevede di rafforzare gli strumenti dell'Europa per "ridurre i rischi" negli investimenti da e verso l'estero. "Considerata la situazione geopolitica, è necessario portare avanti rapidamente il processo". Annunciata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a giugno scorso, la Strategia ha come obiettivo potenziare l'indipendenza dell'Ue in settori strategici e indebolire le capacità dei rivali di sistema. "La Cina non viene menzionata esplicitamente, ma le crescenti tensioni geopolitiche con Pechino sono motivo di un ripensamento a Bruxelles". Nell'autunno del 2023, la Commissione europea ha pubblicato un elenco di dieci tecnologie critiche, quattro soggette a una valutazione dei rischi più dettagliata. In particolare, si tratta di intelligenza artificiale (Ai), informatica quantistica, semiconduttori e biotecnologia. La Commissione europea, che prevede di presentare i risultati di questa analisi dei rischi a febbraio, sta formulando suggerimenti per meglio promuovere e proteggere questi settori. (segue) (Geb)