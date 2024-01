Ue: "Handelsblatt", prende forma la Strategia per la sicurezza economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come nota "Handelsblatt", tra i punti fondamentali figura l'inasprimento del regolamento dell'Ue in materia di investimenti diretti esteri. In futuro, ogni Stato membro dovrà esaminare gli investimenti rilevanti per la sicurezza in settori tecnologici critici. Per ora, si rinuncia allo "screening degli investimenti in uscita". Gli investimenti delle imprese europee nei Paesi terzi non dovrebbero ancora essere controllati. Secondo la Commissione europea, infatti, sono necessari ulteriori lavori preparatori e analisi. L'esecutivo dell'Ue raccomanda ai governi degli Stati membri di raccogliere dati e monitorare la situazione nei settori strategici per 12 mesi. Successivamente, verranno discusse le possibili contromisure. Dal punto di vista di Bruxelles, i controlli nazionali sulle esportazioni offrono "ancora troppe scappatoie". Al fine di migliorare il coordinamento, la Commissione europea propone "un nuovo forum politico per formulare criteri comuni", sottolineando che la responsabilità degli Stati membri non viene messa in discussione. Inoltre, le università dovrebbero prestare maggiore attenzione alla sicurezza nazionale quando collaborano con istituti di ricerca di Paesi "ad alto rischio", come Cina o Russia. In tale prospettiva, la Commissione europea raccomanda agli atenei di nominare "responsabili della sicurezza della ricerca" e di esaminare i progetti più da vicino. Le misure dovrebbero tenere conto del profilo di rischio dello Stato partner, ma evitare "discriminazione e stigmatizzazione". A livello Ue verrà istituito un "Centro per la sicurezza della ricerca". (segue) (Geb)