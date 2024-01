Ue: "Handelsblatt", prende forma la Strategia per la sicurezza economica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Bruxelles, "un ulteriore problema" è nel fatto che, in base alle norme attuali, l'Unione europea può promuovere tecnologie militari o civili, ma non quelle che possono essere utilizzate per entrambi i settori ("dual use"). Ora, si tratta di "verificare se i requisiti del programma di ricerca Orizzonte Europa debbano essere allentati" o se si debba creare una nuova iniziativa per le tecnologie "dual use". Poiché i controlli su investimenti ed esportazioni sono "controversi tra gli Stati membri", la Commissione "procede con cautela e inizialmente raccomanda soltanto consultazioni". Von der Leyen voleva intraprendere "un'azione più aggressiva contro la Cina" e aveva promosso lo "screening degli investimenti in uscita" sul modello di quello in vigore negli Stati Uniti. Tuttavia, a seguito dell'opposizione di diversi governi europei, i piani sono stati "annacquati". Secondo fonti a Bruxelles, l'obiettivo è coinvolgere "tutti" gli Stati membri, non "la velocità". Tra gli scettici vi è la Germania, data la sua dipendenza dalla Cina sia nelle esportazioni sia nell'approvvigionamento di materie prime. Per tale motivo, l'esecutivo tedesco "rallenta la discussione" sulla Strategia per la sicurezza economica dell'Ue. (Geb)