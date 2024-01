Francia: morta una donna in posto di blocco organizzato dagli agricoltori in protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna è morta mentre il marito e la figlia sono rimasti feriti a Pamiers, nel sud ovest della Francia, in un incidente avvenuto in un posto di blocco organizzato in segno di protesta dagli agricoltori sull'autostrada. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", spiegando che anche la donna deceduta era lavorava nel settore agricolo. Dalle prime ricostruzioni, un'auto si sarebbe andata a scontrare contro una barriera di paglia eretta dai manifestanti. L'emittente televisiva "BfmTv" riferisce che gli occupanti del mezzo sono stati posti in stato di fermo. (Frp)