Egitto: Servizio informazione smentisce accuse di contrabbando armi verso Gaza

- Il Servizio di informazione dello Stato egiziano (Sis) ha smentito le accuse sul coinvolgimento del Paese nel contrabbando di armi, esplosivi e munizioni nella Striscia di Gaza attraverso i tunnel, che i funzionari israeliani sostengono esistere tra i due lati del confine. Lo ha dichiarato il presidente del Sis, Diaa Rachwan: "Il mondo intero conosce gli sforzi che l'Egitto ha compiuto negli ultimi dieci anni per raggiungere la sicurezza e la stabilità nel Sinai”. Rachwan ha confermato che in passato i tunnel sono stati un mezzo per il contrabbando di armi e il passaggio di combattenti nel Sinai, e sono serviti “per portare a termine operazioni terroristiche che hanno causato la morte di oltre tre mila martiri dell'esercito, della polizia e dei civili e più di 13 mila feriti". "Questa situazione ha spinto l'amministrazione egiziana ad adottare misure più incisive per eliminare questi tunnel una volta per tutte", ha affermato il capo del Sis. “È stata creata una zona cuscinetto lunga cinque chilometri dalla città egiziana di Rafah al confine con Gaza e sono stati distrutti più di 1.500 tunnel”, ha proseguito Rachwan, aggiungendo che “ora ci sono tre barriere tra il Sinai e il confine palestinese, rendendo impossibile qualsiasi operazione di contrabbando, né in superficie né sottoterra”. “L'Egitto ha piena sovranità sulla sua terra e mantiene il controllo completo su tutto il suo confine nord-orientale, sia con la Striscia di Gaza che con Israele", ha ribadito Rachwan, secondo cui le accuse lanciate da Israele sono volte a giustificare l’aggressione in corso contro Gaza. "È sorprendente che Israele lanci queste accuse prive di fondamento di contrabbando di armi dall'Egitto a Gaza, mentre è il Paese che controlla militarmente la Striscia e possiede i più recenti e accurati mezzi di ricognizione e monitoraggio”, ha affermato il capo del Sis. (Cae)