Sardegna: parte da Dorgali progetto di educazione alimentare basato su olio d'oliva

- Parte oggi da Dorgali il nuovo progetto didattico intitolato: "Lo sviluppo sostenibile e l'educazione alimentare". L’iniziativa attivata dalla collaborazione tra Coldiretti Campagna Amica Sardegna, l’Apos (Associazione Produttori Olivicoli Sardegna), con il coinvolgimento di Coldiretti Nuoro-Ogliastra e Coldiretti Donne Impresa, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’alimentazione genuina, partendo dai più piccoli e dall’olio d’oliva, grande protagonista della dieta mediterranea ed eccellenza della Sardegna produttiva. Appuntamento per oggi, quindi, con la prima tappa nella scuola statale "Istituto Comprensivo G.M. Gisellu a Dorgali (via Lamarmora 56) e alla sede staccata di Cala Gonone. Per l’occasione grazie all’impegno di Coldiretti e della dirigente scolastica, professoressa Marina Cei, al via la realizzazione di percorsi distinti per grado di istruzione che interesserà alunni delle scuole medie, elementari e dell'infanzia, offrendo la possibilità di integrare la formazione in aula con attività esperienziali complementari, compatibili con l’età a più di 300 ragazzi. Il programma della giornata prevede l’avvio dalle ore 9 alle ore 10.30 con l'attività educativa dei bambini dell'infanzia e delle elementari. A seguire dalle ore 10.30 alle ore 12, i percorsi distinti per le scuole medie. Nel pomeriggio (dalle ore 15 alle 16), trasferimento delle attività a Cala Gonone, con il coinvolgendo dei bambini dell'infanzia e delle elementari. (segue) (Rsc)