Sardegna: parte da Dorgali progetto di educazione alimentare basato su olio d'oliva (2)

- L'iniziativa portata avanti grazie al supporto e alla collaborazione con Apos e Campagna Amica Sardegna ha come obiettivo principale quello di promuovere e valorizzare la produzione di olio di oliva sardo, garantendo qualità e genuinità. Gli esperti dell'olio saranno presenti durante l'evento, fornendo conoscenze pratiche e teoriche sulla produzione dell'olio, concordando con gli obiettivi delle imprenditrici agricole della regione. Questo progetto didattico di educazione alimentare intende rafforzare il protocollo già firmato con il ministero dell'Istruzione e la Confederazione Nazionale Coldiretti, concentrandosi sulla promozione delle competenze legate alla sostenibilità nell’alimentazione, partendo dai più piccoli. La partecipazione attiva delle Imprenditrici agricole supporterà il programma formativo della scuola, contribuendo alla crescita culturale dei giovani. L'insegnamento teorico-pratico, integrato con esperienze dirette, consentirà agli studenti di acquisire conoscenze ed esperienze pratiche, promuovendo una corretta cultura alimentare e distinguendo un olio di qualità da quello meno buono. Coldiretti e Donne Impresa, quindi, proseguono nell'impegno di portare avanti iniziative educative come queste per sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della sostenibilità e della qualità alimentare. (Rsc)