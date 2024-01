Gaza: Israele ha offerto ai vertici di Hamas di lasciare la Striscia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha offerto un salvacondotto ai leader di Hamas per lasciare incolumi la Striscia di Gaza, nell'ambito di una più ampia proposta per un cessate il fuoco nel territorio palestinese teatro da mesi di aspri combattimenti. Lo riferisce l'emittente televisiva "Cnn", secondo cui la proposta conferma le difficoltà incontrate da Tel Aviv nel tenere fede all'impegno di distruggere completamente l'organizzazione islamista palestinese, dopo il sanguinoso attacco sferrato da quest'ultima contro Israele il 7 ottobre scorso. L'allontanamento dei vertici di Hamas da Gaza potrebbe indebolire la presa dell'organizzazione militante sulla Striscia, ma già oggi diversi leader dell'organizzazione risiedono a Doha, in Qatar, o a Beirut, capitale del Libano. All'inizio di questo mese Israele ha sferrato un attacco aereo contro l'abitazione di un comandante di Hamas proprio a Beirut. (segue) (Was)