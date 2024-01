Ucraina: esplosioni a Kiev, difesa aerea in funzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Kiev si sono verificate delle esplosioni durante un'allerta aerea: le Forze di difesa aerea sono operative per respingere un attacco missilistico russo. Lo riferisce il canale Telegram dell'Amministrazione militare della città di Kiev (Kmva). "La difesa aerea è operativa a Kiev. Restate nei rifugi finché non si interrompe il suono dell'allarme antiaereo!", ha detto Serhiy Popko, capo della Kmva. In precedenza è stato diramato un allarme per possibili attacchi aerei in tutta l'Ucraina. (Kiu)