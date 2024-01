Ucraina: Lavrov, approccio Usa non cambierà con Trump alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difficilmente l’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti cambierà la politica di Washington nei confronti dell’Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un'intervista all'emittente televisiva "Cbs News". "Non penso che ci sia alcuna differenza, perché c'è una tendenza alla distruzione delle relazioni russo-statunitensi, delle loro basi, compresi tutti gli accordi sulla stabilità strategica, parità, fiducia reciproca, ispezioni, trasparenza e così via. Tutto questa struttura ha cominciato a crollare sotto il presidente George W. Bush", ha detto Lavrov. Il ministro ha aggiunto che il primo passo degli Stati Uniti per distruggere le relazioni, allora esistenti, con la Federazione Russa è stato il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sui missili balistici intercontinentali. "Il senso di superiorità e impunità si sta approfondendo. Coloro che hanno ignorato le buone intenzioni mostrate da Putin (il presidente russo Vladimir) durante i suoi primi due mandati, che hanno sbagliato i calcoli, sono quelli che devono riflettere sulla situazione. Invece, vediamo che l'attuale generazione di politici statunitensi non ha imparato una sola lezione dalla politica inaccettabile degli Stati Uniti, perseguita dopo il crollo dell'Urss", ha affermato Lavrov. (Was)