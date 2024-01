Ucraina: Lavrov, Usa mistificano disponibilità della Russia al dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti mistificano la disponibilità della Russia a dialogare per porre fine al conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un'intervista concessa all'emittente televisiva "Cbs News" da New York, dove si trova per prendere parte a incontri delle Nazioni Unite sui conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Lavrov ha accusato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, di aver mentito in merito alla presunta indisponibilità della Russia al dialogo la scorsa settimana, quando il segretario è intervenuto all'annuale incontro del Forum economico mondiale (Wef) a Davos. Secondo Lavrov, a non voler discutere le istanze della Russia, sin da prima del conflitto, sono stati proprio gli Stati Uniti: "Non abbiamo avuto alcuna possibilità di discutere nulla di tutto questo con il presidente (Donald) Trump o con chiunque altro negli Stati Uniti", ha accusato il ministro degli Esteri russo, secondo cui "l'attuale amministrazione presidenziale (guidata dal presidente Joe Biden) non è interessata ad alcuna forma di dialogo, tranne di volta in volta su questioni relative a loro necessità, fondi e funzionamenti delle ambasciate a Washington e Mosca e della missione a New York, ma nulla in merito alle questioni politiche". Lavrov ha affermato che la Russia sarebbe pronta a dialogare con chiunque volesse intraprendere un confronto in buona fede, senza prescindere dagli interessi nazionali della Russia e "dalla politica occidentale di usare l'Ucraina come strumento di guerra contro la Russia". (Was)