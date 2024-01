Ucraina: nuovi bombardamenti russi, esplosioni a Kharkiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serie di esplosioni sono avvenute questa mattina a Kharkiv, seconda città dell'Ucraina dopo che era diramato l'allarme aereo in tutta l'Ucraina. Lo riferisce il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov su Telegram. "Kharkiv è stata nuovamente colpita: in città ci sono già state diverse esplosioni", si legge nel messaggio. Delle esplosioni a Kharkiv ha riferito anche il governatore regionale di Kharkiv, Oleh Syniehubov. I residenti locali riferiscono che in alcune zone della città è venuta a mancare l'elettricità dopo le esplosioni. Nella notte le Forze armate russe avevano già bombardato Kharkiv colpendo alcuni edifici residenziali. (Kiu)