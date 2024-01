Ucraina: Servizi sicurezza, attacchi russi a Kharkiv causano feriti, danneggiato gasdotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte le Forze armate russe hanno colpito la periferia di Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina: in seguito all'attacco è scoppiato un incendio in gasdotto e vi sono dei feriti. Lo riferisce la pagina Facebook di Serhiy Bolvinov, direttore del dipartimento investigativo del Servizio di sicurezza nazionale nella regione di Kharkiv. Secondo il funzionario, nella periferia di Kharkiv sono caduti quattro missili che hanno danneggiato degli edifici residenziali. "Secondo i dati preliminari, in quest'area dei bambini e una donna sono stati feriti dalle schegge. In un altro quartiere, gli attacchi russi hanno distrutto un sanatorio, una scuola per bambini affetti da varie patologie. Uno dei missili, inoltre, ha colpito un gasdotto. Tutti i servizi di emergenza stanno operando sul posto", ha detto Bolvinov. (Kiu)