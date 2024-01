Germania: sondaggio, Afd perde 1,5 punti dopo manifestazioni contro estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) ha perso 1,5 punti ed è sceso al 21,5 per cento dei consensi dopo le manifestazioni di massa contro l'estrema destra tenute in diverse città tedesche negli ultimi giorni. Per la formazione guidata da Alice Weidel e Tino Chrupalla si tratta del declino più grave “negli ultimi due anni”. È il risultato di un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico Insa per il quotidiano “Bild”, secondo cui la perdita subita da Afd dal 15 gennaio non va a a vantaggio né dei partiti di maggioranza né dei popolari di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), principale gruppo di opposizione al Bundestag. Sono infatti le altre forze politiche, tra cui l'estrema sinistra dell'Alleanza Sahra Wagenknecht - Per la ragione e la giustizia (Bsw), che guadagnano 3,5 punti e salgono all'11,5 per cento. Cdu e Csu si confermano in testa al 30,5 per cento, pur cedendo lo 0,5 per cento, seguiti da Afd. Il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) è terzo, in calo dal 14 al 13,5 per cento. I Verdi rimontano di mezzo punto e raggiungono al 12,5 per cento, mentre il Partito liberaldemocratico (Fdp) è stabile al 5 per cento. All'opposizione, i post-comunisti di La Sinistra scendono dal 4 al 3 per cento e non supererebbero la soglia di sbarramento del 5 per cento per l'ingresso al parlamento federale. Il partito di centrodestra Elettori liberi (Fw), che non ha deputati al parlamento federale perde mezzo punto e tocca il 2,5 per cento. All'opposizione al Bundestag, Afd è classificata dal 2021 come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)