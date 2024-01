Filippine: Marcos non assisterà le indagini della Cpi sul predecessore Duterte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha dichiarato oggi che il suo governo non coopererà con le indagini della Corte penale internazionale (Cpi) in merito alla sanguinosa guerra alla droga ordinata e condotta dal suo predecessore, Rodrigo Duterte. Marcos ha dichiarato che la Cpi non ha alcuna giurisdizione nel Paese, e ha ordinato alle agenzie governative di non assisterne in alcun modo le indagini. "Considero la questione una minaccia alla nostra sovranità. Per questa ragione, il governo delle Filippine non alzerà un dito per aiutare alcuna indagine condotta dalla Cpi", ha dichiarato il presidente. (segue) (Fim)