Regno Unito: ex presidente Cop26 critico su legge per nuove licenze offshore

- Il disegno di legge del governo britannico relativo alle licenze di esplorazione per petrolio e gas non ridurrà i costi dell'energia per le famiglie e non andrà a creare posti di lavoro. Lo ha afferma l'ex presidente della Cop26 ed esponente conservatore Alok Sharma, nel corso di un dibattito parlamentare sulla legge relativa alle licenze petrolifere offshore, che imporrebbe all’Autorità di transizione del Mare del Nord l’obbligo di gestire le domande annuali per nuove esplorazioni. Sharma ha criticato la spinta del governo per “massimizzare” l'estrazione di risorse dal Mare del Nord. "Oggi abbiamo davanti a noi un disegno di legge il cui unico scopo è quello di raddoppiare la concessione di licenze per la produzione di petrolio e gas. Non credo, e mi addolora dirlo, che questo disegno di legge porterà avanti l’impegno verso la transizione dai combustibili fossili”, ha osservato. “Questo disegno di legge mira a migliorare la sicurezza energetica nazionale. Ma penso che tutti comprendiamo che il petrolio e il gas estratti dal Mare del Nord sono di proprietà di imprese private e il governo non controlla a chi viene venduto. Comprendiamo tutti che ciò non comporta necessariamente una riduzione delle bollette. Dobbiamo riconoscere che 200 mila posti di lavoro sostenuti dall’industria del petrolio e del gas sono andati perduti negli ultimi dieci anni, e questo nonostante siano state rilasciate centinaia di nuove licenze di perforazione”, ha aggiunto Sharma. (Rel)