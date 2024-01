Giappone: blackout causa arresto treni veloci nel Tohoku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una interruzione delle forniture di energia elettrica ha causato l'arresto di molti treni veloci tra Tokyo e il Giappone centrale e orientale oggi, e l'operatore, East Japan Railwy Co., ha avvertito che il ripristino completo del servizio non sarà rapido. Il blackout si è verificato stamattina attorno alle ore 10 (le 2 in Italia), e ha interessato sezioni delle linea Tohoku, Joetsu e Hokuriku dei treni Shinkansen. (Git)