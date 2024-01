Usa: approvata in Louisiana nuova mappa dei distretti elettorali congressuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Louisiana, Garret Graves, ha firmato ieri un disegno di legge approvato dalla legislatura statale che introduce una nuova mappa dei distretti congressuali, introducendo nello Stato un secondo distretto a maggioranza afroamericana. La legislatura della Louisiana aveva approvato l'aggiornamento della mappa congressuale la scorsa settimana. La modifica più importante riguarda il sesto distretto congressuale dello Stato, che sulla base delle nuove partizioni presenta appunto una popolazione a maggioranza afroamericana, dando così maggior rappresentanza a quella minoranza. "Oggi abbiamo iniziato il processo di una necessaria modifica strutturale del nostro sistema elettorale, consentendo di giungere più linearmente e semplicemente ai risultati finali, abbiamo sottratto la penna dalle mani di giudici non eletti e l'abbiamo posta in quelle degli elettori", ha scritto il governatore su X (Twitter). Graves ha firmato anche un disegno di legge in merito al sistema delle primarie nello Stato e per il finanziamento di alcune agenzie statali. (Was)