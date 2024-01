Yemen: nuovi attacchi Usa contro gli Houthi, colpiti otto bersagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi sferrati la scorsa notte da navi e aerei delle forze armate statunitensi e britanniche contro postazioni delle milizie yemenite filoiraniane Houthi hanno colpito in tutto otto bersagli, incluso un sito sotterraneo di stoccaggio di armi, sistemi missilistici e postazioni di lancio, e sistemi di sorveglianza e difesa aerea. Lo hanno reso noto le forze armate dei due Paesi occidentali tramite una nota congiunta. Un funzionario delle Forze armate Usa citato dal quotidiano "The Hill" ha affermato che "in questo momento, stimiamo che l'attacco abbia avuto successo e abbia ottenuto l'effetto desiderato in termini di rimozione delle capacità degli Houthi". Dal 19 novembre scorso gli Houthi hanno attaccato almeno 33 navi da carico in navigazione nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, spingendo 14 compagnie di navigazione a interrompere le operazioni in quella regione. (Was)