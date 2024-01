Giappone: banca centrale mantiene tassi invariati, corregge stime sull'inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Giappone (BoJ) ha confermato i tassi di interesse ultrabassi in vigore nel Paese al termine di una riunione nella giornata di oggi, una decisione ampiamente prevista in attesa di ulteriori dati su una possibile accelerazione della crescita salariale sufficiente a mantenere l'inflazione intorno al valore obiettivo del 2 per cento. la BOJ ha mantenuto un tasso di interesse dello 0,1 per cento sui depositi eccedenti delle istituzioni finanziarie e un obiettivo dello 0 per cento per il rendimento dei titoli di Stato decennali. La banca centrale ha anche ridotto le previsioni di crescita dei prezzi al consumo di base per l'anno fiscale a venire, che inizierà ad aprile, al 2,4 per cento rispetto al 2,8 per cento previsto dai membri del consiglio a ottobre. (Git)