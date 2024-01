Thailandia: governo corregge al ribasso previsione crescita Pil, +2,8 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Thailandia dovrebbe crescere del 2,8 per cento quest'anno, una marcata revisione al ribasso rispetto alla precedente proiezione del 3,2 per cento, ha dichiarato il ministero delle Finanze thailandesi in un comunicato diffuso oggi. Il governo thailandese ha anche stimato all 1,8 per cento la crescita del Pil nel 2023, in calo rispetto al 2,7 per cento previsto in precedenza. La previsione ufficiale in merito agli arrivi di turisti stranieri nel 2024 è di 33,5 milioni, a sua volta in calo rispetto alla precedente previsione di 34,5 milioni. Le esportazioni dovrebbero crescere del 4,2 per cento quest'anno rispetto alla precedente previsione del 4,4 per cento. L'economia dovrebbe crescere più rapidamente rispetto all'anno appena trascorso grazie a un aumento delle esportazioni, dei servizi e degli arrivi turistici. (Fim)