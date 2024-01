Tunisia: operazioni di sicurezza in diverse regioni del Paese in contrasto a contrabbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza tunisine hanno condotto operazioni in diverse regioni del Paese nell'ambito del contrasto al fenomeno del contrabbando e del commercio parallelo. Un comunicato della direzione generale della Guardia nazionale ha riferito che a Mareth, nel governatorato di Gabès, le unità del corpo hanno condotto con successo quattro operazioni contro soggetti intenti a contrabbandare merce contraffatta per un valore di oltre 45 mila euro. Una pattuglia appartenente alle unità di intelligence nella zona della Guardia Nazionale a Gafsa è riuscita a fermare un'auto privata con due persone a bordo e ha sequestrato loro una quantità di telefoni cellulari di contrabbando per un valore di circa 20 mila euro. Sempre secondo la stessa fonte, a Fernana, nel governatorato di Jendouba, le unità di frontiera della Guardia Nazionale sono riuscite a sventare un'operazione di contrabbando di 10 bovini per un valore di circa 12 mila euro. (Tut)