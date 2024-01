Francia-Germania: Macron a Berlino per visita di Stato dal 26 al 28 maggio prossimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron si recherà in Germania per una visita di Stato che si terrà dal 26 al 28 maggio prossimi. Lo hanno reso noto fonti dell'Eliseo. Il viaggio era stato inizialmente previsto per il 2023 ma i disordini scoppiati in molte periferie di Francia all'inizio della scorsa estate hanno costretto la presidenza ad annullare il viaggio. La visita permetterà di esprimere "l'attaccamento comune" di Parigi e Berlino alla democrazia, ha fatto sapere l'Eliseo. "La visita di Stato metterà anche in evidenza i legami unici tra i nostri due popoli, in particolare le nostre gioventù", ha spiegato la presidenza francese, ricordando che il viaggio di Macron si terrà a ridosso delle Olimpiadi di Parigi e del campionato europeo di calcio. Oggi Macron era a Berlino un incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Secondo quanto riferito dall'Eliseo, nel corso dell'incontro sono stati evocati i dossier riguardanti l'Ucraina e il Consiglio europeo straordinario del primo febbraio, per il quale i due leader hanno condiviso "l'obiettivo di arrivare ad un accordo a 27" sul "quadro finanziario pluriannuale".(Frp)