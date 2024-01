Cultura: Cangemi (Lega Lazio), con Zingaretti assente anche l'assessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi fa sorridere la polemica scatenata in queste ore dal Pd" sul Teatro di Roma perchè "voglio ricordare che con Zingaretti non c'era neanche l'assessore alla Cultura e ora con il presidente Rocca tutto avviene su base meritocratica senza ridurre la Regione a un poltronificio come nel passato". Lo afferma in una nota il consigliere della Lega del Lazio, Giuseppe Cangemi. "L'assessore Baldassarre sta facendo un lavoro serio e rispettoso delle criticità di questa Regione, come tutti i membri di questo nuovo governo", aggiunge. (Com)