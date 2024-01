© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori una serie di delibere per il riconoscimento di debiti fuori bilancio e una proposta di delibera d'opposizione, a prima firma del consigliere di Noi moderati Forza Italia, Marco Di Stefano, per l'istituzione di una commissione speciale dedicata alle donne. La seduta è trasmessa in streaming sul sito del Comune di Roma e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 14-19).-Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla presentazione della Strategia di Adattamento Climatico di Roma Capitale. Campidoglio, Sala della Protomoteca. (Ore 10).-Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla presentazione dell'Atlante del Pnrr di Roma Capitale", il primo volume a cura della Commissione Speciale Pnrr che illustra il Piano nazionale di ripresa e resilienza romano a due anni dall'avvio. Campidoglio, Sala delle Bandiere. (Ore 12:30).-Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all'inaugurazione della Galleria Alberto Sordi dopo l'intervento di riqualificazione. Galleria Alberto Sordi, Ingresso Piazza Colonna. (Ore 18). (segue) (Rer)