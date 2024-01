Tunisia: nel 2023 sequestrati beni di contrabbando per 133 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2023, gli agenti della Guardia doganale in Tunisia hanno sequestrato quantità di merci di contrabbando per un valore totale di 133 milioni di euro. Lo afferma lo stesso corpo in una breve nota diffusa sui propri canali social. Le forze di sicurezza della Dogana hanno condotto 31.479 pattugliamenti, a seguito dei quali sono state archiviate 14.979 pratiche relative al sequestro e trasporto di merci di contrabbando. Secondo la stessa fonte, sono stati sequestrati 6.665 mezzi di trasporto predisposti per il contrabbando, per un valore stimato di 88 milioni di euro. (Tut)