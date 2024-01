Sardegna: morte Gigi Riva, il cordoglio del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ una giornata triste. La Sardegna saluta con affetto Gigi Riva, scomparso questa sera nella “sua Cagliari”. Tutta l’isola e l’Italia intera è in lutto per la morte non solo di un grande campione ma di una grande persona. Un vero sardo, non di nascita ma per scelta, un isolano doc che non ha mai voluto lasciare la sua squadra, i suoi tifosi e la sua terra d’adozione”. Il presidente del Consiglio regionale profondamente addolorato esprime alla famiglia del bomber rossoblù, anche a nome del Consiglio regionale, il più sentito cordoglio. “Con la scomparsa di rombo di tuono si chiude un capitolo sportivo esaltante iniziato negli anni 60 e che ha avuto il suo momento piu alto con lo scudetto. Il ricordo di Gigi Riva ci accompagnerà per sempre. La sua umanità lo ha fatto amare da tutti sardi che non lo dimenticheranno mai”. (Rsc)