Argentina: uccisa figlia di agente scorta ministra Sicurezza Bullrich durante una rapina

- Una bambina di 9 anni, figlia di un agente di polizia che faceva da guardia del corpo della ministra della Sicurezza argentina, Patricia Bullrich, è stata uccisa durante un tentativo di rapina a Lomas de Zamora, nella provincia di Buenos Aires. Lo riferisce l'emittente "Telam". "Umma aveva 9 anni ed è stata assassinata vigliaccamente. Invio le mie più sincere condoglianze ai suoi genitori, María Eugenia ed Eduardo, entrambi membri della nostra Polizia federale. Hanno il mio appoggio e quello di tutto il governo nazionale", ha scritto il presidente argentino, Javier Milei, su X. "I criminali credono di continuare a vivere nell'Argentina dell'impunità, ma si sono sbagliati. Li troveremo e faremo pagare loro per la vita che hanno preso e per la famiglia che hanno distrutto", ha aggiunto. Da parte sua, la ministra Bullrich ha scritto: "Hanno ucciso Umma. Questi criminali non verranno perdonati. Li cercheremo finché non li troveremo. Siamo con i suoi genitori, María Eugenia e Eduardo, in questo momento terribile e di profondo dolore". L'incidente è avvenuto questa mattina, quando Eduardo Aguilera -di 42 anni-, un agente della polizia assegnato alla sicurezza della ministra, è uscito di casa a bordo di un'auto dove viaggiava anche sua figlia. L'agente ha subito un tentativo di furto, durante il quale sono partiti colpi di arma da fuoco che hanno raggiunto la bambina, che è rimasta ferita alla nuca e ad una mano. I delinquenti sono poi fuggiti verso la città di Buenos Aires senza compiere la rapina, mentre la ragazza è stata portata d'urgenza all'ospedale Gandulfo e poi trasferita in elicottero all'ospedale Churruca, dove era rimasta ricoverata in prognosi riservata.(Abu)