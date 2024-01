Bosnia-Paesi Bassi: Rutte a Srebrenica, pagina oscura che lega le due nazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il massacro di Srebrenica costituisce una "pagina oscura nella storia condivisa dei Paesi Bassi e della Bosnia-Erzegovina che ha creato tra noi un legame eterno". Lo ha scritto su X il premier olandese uscente, Mark Rutte, ricordando come nell'estate del 1995, un totale di 8372 persone, la maggior parte dei quali uomini e ragazzi, furono assassinate dall'esercito serbo-bosniaco. "Oggi ho visitato il Memoriale e il Cimitero di Srebrenica a Potocari per onorare le vittime di questo genocidio. Lì ho avuto un incontro molto toccante con le Madri di Srebrenica, che rappresentano molti dei parenti più prossimi delle vittime. È fondamentale mantenere viva la memoria delle vittime e ho ringraziato queste donne coraggiose per tutto ciò che fanno in questo senso", ha osservato Rutte. Il premier ha anche visitato la missione Eufor Althea, "dove il personale militare olandese sta lavorando con le sue controparti internazionali per promuovere la pace e la stabilità nella regione. Ho espresso la mia gratitudine e apprezzamento per i loro sforzi. Il loro lavoro è fondamentale per la sicurezza dell’Europa e quindi anche dei Paesi Bassi, anche nel contesto della guerra in Ucraina", ha aggiunto Rutte. (Beb)